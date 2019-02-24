تصعيد حوثي واضح بالحديدة بهدف الالتفاف على الإتفاق

واصلت مليشيات الحوثي انتهاك واختراق الهدنة الأممية في الحديدة وصعدت من قصفها لمواقع قوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة خصوصا مع اقتراب موعد انسحابها من موانئ محافظة الحديدة والذي من المقرر أن يبدا من يوم غدا الأثنين.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لقوات العمالقة إن مليشيات الحوثي صعدت من عملية قصفها لمواقع ألوية العمالقة في الوقت الذي لم يتبقى سوى ساعات على موعد انسحاب المليشيات من موانئ الحديدة.

واكدت وحدة الرصد أن المليشيات قامت بعد ظهر اليوم بقصف مواقع ألوية العمالقة شرق مدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون علاوة على استهداف المواقع بالاسلحة المتوسطة.

وفي منطقة كيلو 16 استهدفت مليشيات الحوثي مواقع ألوية العمالقة بقذائف بي عشرة واصيب عددا من افراد ألوية العمالقة.

وفي مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة واصلت مليشيات الحوثي قصف واستهداف مواقع ألوية العمالقة بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة.

ويعتبر هذا التصعيد الحوثي قبل موعد الإنسحاب من موانئ الحديدة بساعات مؤشر واضح في أن مليشيات الحوثي تنوي الالتفاف على الإتفاق الذي وقعت عليه مؤخرا كما قامت بالإلتفاف على إتفاق السويد.