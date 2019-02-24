شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : منظمة ديفرستي تدشن توزيع السلة الغذائية للنازحين في الحشاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت منظمة ديفرستي توزيع السلة الغذائية للنازحين من مديرية الحشاء الى مديرتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع ضمن الاستجابة الطارئة للجانب الإنساني.

كان ذلك بحضور وكيل اول محافظة الضالع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ نبيل عفيف .

وفي تصريح لمدير المنظمة وجدان الحميدي أوضح ان هناك اكثر من 650 اسرة نزحت من مناطق الصراع التي اندلعت فيها مواجهات منتصف فبراير الحالي بمديرية الحشاء حسب رصد فريق المنظمة لحركة النازحين داخل مديرية الحشاء وخارجها .

وأضاف الحميدي انه بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة قامت المنظمة بتمويل ذاتي بتوفير 100 سلة غذائية كاستجابة سريعة للوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه الاسر التي نزحت الي مديرتي الضالع وقعطبة .

وطالب مدير المنظمة الجهات المانحة بسرعة التدخل لسد الحد الادني من احتياجات النازحين حسب المسح الميداني والذين هم بحاجة ماسة الى تدخل في الامن الغذائي والايواء وتوزيع المواد غير الغذائية ودعم الإيجارات والتعليم .

وأضاف وجدان ان اغلب النازحين نزحوا الي مناطق امنة داخل مديرية الحشاء وان هذه الاستجابة التي ندشنها اليوم تستهدف النازحين الي مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع بسلة غذائية لكل اسرة .

من جانبة الأستاذ نبيل عفيف وكيل اول محافظة الضالع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي دعاء المنظمات المانحة لسرعة الاستجابة للنازحين الي المحافظة خصوصا النازحين الجدد .

وأوضح ان مديرية الحشاء من المديريات الفقيرة وان الصراع الحالي يفاقم وضع السكان خصوصا النازحين .

وشكر. العفيف منظمة ديفرستي على جهودها الإنسانية المستمرة وتنسيقها الدائم مع السلطة المحلية بالمحافظة.