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عدن - ياسمين التهامي - هـــام جدا .. الشرعية تفتح باب الامل امام العاطلين عن العمل.. بدء التسجيل للوظائف الحكومية ( الشروط المطلوبة)

الميثاق نيوز- متابعات - أعلن مكتب الخدمة المدنیة بالعاصمة عدن عن فتح باب التقیید ( التسجیل لأول مرة في الخدمة ) للحصول على وظائف حكومیة في القطاع الحكومي المدني للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وأعلن البیان بأن التقیید یبداً من تاریخ 3 مارس حتى نهایة أغسطس 2019.

وأشار بأن الوثائق المطلوبة هي التالي:



الوثائق المطلوبة لحملة شهادة البكالوریوس:

- صورة من البطاقة الشخصیة

- الثانویة العامة طبق الأصل ( الختم البارز)

- بیان الدرجات طبق الأصل

- الشهادة الجامعیة طبق الأصل

- ملف ابیض



الوثائق المطلوبة لحملة البكالوریوس والدبلوم: ( الجامعات الخاصة)

- صورة من البطاقة الشخصیة

- الثانویة العامة طبق الأصل ( الختم البارز )

- الشهادة الجامعیة وبیان الدرجات مختم من التعلیم العالي ثم ختم طبق الأصل من

الجامعة

- ملف ابیض

الوثائق المطلوبة لحملة الدبلوم التقني:

( ٥ سنوات بعد الاعدادیة أو ٣ سنوات بعد الثانویة أو سنتین بعد الثانویة )

- صورة من البطاقة الشخصیة

- الثانویة العامة طبق الأصل ( الختم البارز ) أو الاعدادیة طبق الاصل

- بیان الدرجات طبق الأصل

- الشهادة طبق الأصل

- ملف ابیض

وثائق الدبلوم المهني بعد الاعدادیة:

- صورة من البطاقة الشخصیة

- الاعدادیة طبق الأصل ( الختم البارز )

- بیان الدرجات طبق الأصل

- الشهادة المهنیة طبق الأصل

- ملف ابیض.