الجريري يدشن الدورة التدريبية لمدربي الأمراض التكاملية المعدية لعدد من المحافظات

دشن المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري، صباح أمس الدورة التدريبية الخاصة بمدربي الأمراض التكاملية المعدية والتي تستهدف عدد من المحافظات بتنظيم من وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل من منظمة الصحة العالمية.

وتستمر الدورة خلال الفترة من 23 وحتى 28 من فبراير الجاري يشارك فيها عدد 35 مشارك من المحافظات ( حضرموت – المهرة – شبوة – مأرب – الجوف ) للأمراض ( الضنك – الدفتيريا – الحميات الأخرى). وفي حفل التدشين ثمن المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري، الجهود التي تبذلها قيادة وزارة الصحة العامة والسكان للسبق في توفير التحديثات العلمية في تشخيص الأمراض المعدية الخطيرة والاهتمام بحياة المواطنين من جميع الجوانب العلاجية والوقائية.

كما نوه الجريري للجميع بالاستفادة القصوى من هذه الدورة التدريبية ومحتواها العلمي ونقلها إلى محافظاتهم لتقديم الخدمة الإنسانية الصحية وتبادل المعارف العلمية لتظهر نتائجها الايجابية على حياة المواطنين .

كما نقل الجريري لوفد وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية تحيات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة مؤكدا على دعم السلطة المحلية بحضرموت على تنفيذ مثل هذه الدورات التي يكون لنتائجها الفائدة العلمية وتعميما للمصلحة العامة في عموم مديريات المحافظة والمحافظات المستهدفة.

كما وجه كلمة شكر لمنظمة الصحة العالمية على دعمها مثل هذه الدورات النوعية للكوادر الصحية وأهمية ذالك لتعكس نفسها على خدمة المريض والعناية به . يدرب في هذه الدورة د. نهله العريشي والعديد من الكفاءات الصحية من داخل المحافظة وخارجها.