شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة الحوثية تفاجئ الجميع قبل قليل بهذا الإعلان العسكري الصادم.. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، تمس السبت، مواقع الجيش في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وزعمت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، بان قواتها هاجمت مواقع حريب والقرن والضبوعة في جبهة نهم.



ونقلت القناة عن المصدر العسكري قوله، أن قواتها استعادت عدة مواقع، مضيفة،بان العملية الهجومية أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 20 من قوات الجيش.

ولم يصدر عن قوات الجيش أي موقف رسمي حول تلك الأنباء حتى اللحظة.

وتعد جبهة نهم من أهم الجبهات القتالية في البلد بين قوات الجيش والحوثيين، لكنها تتوقف بين فترة وأخرى بحسب قرارات عسكرية خاصة يعزوها عسكريون إلى إرادة التحالف العربي المساند للشرعية اليمنية.