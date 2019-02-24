شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع عسكريا بين فصيلين حوثيين وهذه إحصائية أولية بالقتلى والجرحى حتى الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات مسلحة بين فصيلين حوثيين بمفرق رهيش الواقع بين مديرية "المخادر" ومديرية القفر شمال محافظة إب، سقط خلالها قتلى وجرحى، حسب ما أفادت مصادر محلية لمراسل "يمن الغد"، اليوم السبت 23 فبراير /شباط 2019.

وأوضحت المصادر "أن الاشتباكات جرت بين القيادي الحوثي أبو الحسن وأخيه أبو العباس مشرف المليشيا الحوثية بمديرية القفر من جهة، وقيادى حوثي آخر يدعى أبو صقر مشرف المليشيا الحوثية بمديرية المخادر، ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الطرفين".

وأضافت المصادر أن من بين قتلى المليشيا الحوثية عبد المجيد البحته من مسلحي القيادي الحوثي المدعو أبو صقر، وصادق حسن المرغمي من أتباع القيادي الحوثي المدعو أبو العباس، في الوقت الذي قتل المواطن عبده حسن الجابي والذي يعمل بائعا للقات وصادف مروره أثناء الاشتباكات.