شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تعلن عن خبر سار لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس اليوم مع وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الأمني وأبدت الوزيرة تعاونها مع السفارة لتذليل العقبات التي تواجه اليمنيين في لبنان.

وخلال اللقاء تطرق السفير الى تطورات الأوضاع في اليمن وخلفية الأزمة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة وشنها حربا همجية على مختلف المحافظات.

ونوه بما ورد في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة الذي أكد على التزام لبنان مبدأ النأي بالنفس.. معربا عن امل الحكومة اليمنية من نظيرتها اللبنانية الضغط على بعض الأطراف اللبنانية لوقف تدخلاتها في اليمن.

من جانبها أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية حرص بلادها على تطوير التعاون بين البلدين .. مبدية تعاونها مع السفارة في تذليل العقبات التي تواجه اليمنيين في لبنان، وأكدت حرص الحكومة اللبنانية على التمسك وتطبيق سياسة النأي بالنفس.