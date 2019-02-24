أفادت أنباء تناقلتها وسائل اعلامية بتمكن قبائل حجور من أسر طاقم قناة المسيرة الحوثية.

وقال ناشط من أبناء حجور أن التحقيق الأولي مع طاقم الاعلام الحوثي كشف انهم مرسلون بشكل مباشر من قبل عبدالملك الحوثي وانهم تلقوا توجيهات عاجلة بالتحرك الى حجور، ويحملون بنادق AK ومسدسات كلوك, وسيارة خاصة لتصوير ونقل انتصارات مزيفة في منطقة العبيسة”.

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن القبض على طاقم قناة "المسيرة" وبحوزتهم أسلحة نارية بحجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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