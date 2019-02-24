تجدد الاشتباكات بين المقاومة والميليشيات في تعز "تفاصيل"

تجددت الاشتباكات العنيفة في جبهة البرح ورسيان غرب تعز بين مليشيات الحوثي وقوات الوية العمالقة بقيادة القائد العام ابو زرعة المحرمي، ودارت الإشتباكات في مناطق وقرى غرب (وادي رسيان )ومثلث البرح والتباب المحيطة وتمكنت خلالها مدفعية الوية العمالقة ونيران اسلحتها الرشاشة من إخماد تحركات مليشيا الحوثي في المواقع المحاذية لها.

واندلعت الإشتباكات عقب قيام مليشيا الحوثي بتوجية نيران اسلحتها الرشاشة الخفيفة والمتوسطة مغرب يوم السبت على مواقع كتيبة النصر وتحركات للمليشيات مما استدعى رد قاس من قبل ابطال قوات العمالقة على مصادر النيران وتحركات المليشيات واخمادها.

وشهدت جبهة البرح هدوء حذر عقب دحر المليشيا الى عمق المدينة قبل أن تستانف ألوية العمالقة عمليات المطاردة لعناصر وفلول مليشيا الحوثي في مناطق محيطة بمثلث البرح ووادي رسيان واجبرتها على التراجع بعد خسارتها لمواقع كانت تتمركز فيها، حيث لقي العشرات من المليشيا مصرعهم وجرح آخرون نتيجة تصعيد العمالقة لعملياتها القتالية غرب محافظة تعز.