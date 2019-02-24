الأوقاف تصدر بيان هام عن الحج والعمرة "تفاصيل

اصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والارشاد بيان هام يحذر فيه عموم مواطني الجمهورية اليمنية من التعامل مع سماسرة الحج أو العمرة أو الوكالات الوهمية

وأكد القطاع بأنه لا توجد على الاطلاق ما يسمى بتأشيرات المجاملة لا عمرة ولاحج ، وليس هناك أي تأشيرات يُسمح لحاملها بالبقاء أكثر من مدة صلاحية تأشيرة العمرة أو الحج

نص البيان :ـ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد ابن عبدالله الأمين وبعد :

يحذر قطاع الحج والعمرة عموم مواطني الجمهورية اليمنية من التعامل مع سماسرة الحج أو العمرة أو الوكالات الوهمية،،

وينبه القطاع بأنه لاتوجد على الاطلاق مايسمى بتأشيرات ( المجاملة ) لا عمرة ولاحج ، وليس هناك أي تأشيرات يُسمح لحاملها بالبقاء أكثر من مدة صلاحية تأشيرة العمرة أو الحج ..

كما يؤكد القطاع بأنه سيلاحق عبر الأجهزة الأمنية كل من يرتكب مثل هذه المخالفات ويشارك في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين سواءٌ أكانوا سماسرة أو وكالات وهمية أو غير ذلك ..

ويدعو قطاع الحج والعمرة بالوزارة كافة الاخوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هؤلاء والابلاغ عنهم إلى فروع الوزارة أو الأجهزة الأمنية في محافظاتهم ..

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

صادر عن قطاع الحج والعمرة

وزارة الأوقاف والارشاد

السبت 23/02/2019 م