مصرع 4 حوثيين بينهم قياديان بإب

أكدت مصادر محلية مصرع أربعة من عناصر الحوثي بينهم اثنان من قياداتهم في اشتباكات بين عناصرهم أمس، في منطقة مفرق رهيش بمديرية القفر بمحافظة إب، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي أبوصقر مشرف الحوثيين في مديرية المخادر، والقيادي الحوثي أبوالعباس مشرف الحوثيين في مديرية القفر، لقيا مصرعهما واثنين من عناصرهم في اشتباكات اندلعت بينهما على خلفية التدخل في صلاحيات سيطرتهم، وتبادل الاتهامات بشأن الانتكاسة التي تعرضوا لها في مديرية الحشاء بالضالع أخيراً.

وفي البيضاء، تمكنت قوات الجيش في منطقة فضحة بمديرية الملاجم من إفشال هجوم للميليشيات على مواقعهم في المنطقة، وكبدتهم عدداً من القتلى والجرحى، فيما فر بقية عناصرهم باتجاه مواقعهم السابقة، كما صدت قوات الجيش هجوماً آخر للميليشيات باتجاه مواقعهم في منطقة الجريبات التابعة لمديرية نعمام بالبيضاء، وكبدتهم 10 قتلى وعدداً من الجرحى، وفقاً لمصادر ميدانية.