شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تقدم الحوثي في حجور وسيطرته الكاملة على مناطق "ذو يحيى" ومناطق أخرى في قارة؟ "تفاصيل كاملة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر قبلية الاخبار التي تناقلتها عدد من المواقع الالكترونية حول سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، اليوم السبت، على مناطق قبيلة ذو يحيى في مديرية قارة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر أن خبر السيطرة جاء من مطابخ ونشطاء مليشيات الحوثي وتسريبات لا أساس لها من الصحة والهدف منها التشويش على المعركة وانتصارات حجور واستبسال قبائل حجور وللتغطية على الخسائر الفادحة التي تتكبدها مليشيات الحوثي الإيرانية على يد الابطال في كشر وحجور حتى الان ".

المصادر ذاتها قالت أن المليشيات تواصل ارسال تعزيزات وبشكل مستمر مكونة من عشرات الزنابيل وتقودهم كالأنعام الى المحرقة وكلما أرسلت فوق تم القضاء عليه أرسلت افواجا جديدة في عمليات انتحارية واستماتة لتحقيق أي نصر من اجل استغلاله إعلامية ورفع معنويات مليشياتها المنهارة".