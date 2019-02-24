شكرا لقرائتكم خبر عن المواجهات تشتعل في إب ومقتل "التمساح يصيب ابو علي الحاكم بالجنون ويهدد الشيخ البرح بالدفن حيا، فكان رد الشيخ اكثر رعبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمر القتال على أشده يوم الخميس لليوم الثاني في القفر بإب وسط اليمن حيث صعدت قبائل بني مفتاح من انتفاضتها ضد المليشيات الحوثية.

ونشبت مواجهات يوم الأربعاء بين قبائل بني مفتاح في مديرية القفر والمليشيات الحوثية وخيم التوتر في المنطقة مع استنفار قبلي.

وفي آخر المستجدات أوردت مصادر ميدانية أن القتال على أشده اليوم السبت حتى الساعة وتلاحق القبائل عناصر المليشيات موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وحاولت المليشيات تجنيد شباب ومقاتلين في المنطقة بالقوة وتصدى لها الأهالي ونشبت مواجهات استنفرت لها القبائل.

ونقل عن الشيخ نعمان البرح شيخ قبائل ال مفتاح، إن القبائل المجاورة ابدت استعداها لمناصرة قبائل ال مفتاح، وإن الانتفاضة ستستمر حتى تحرير المنطقة من مليشيا الحوثي الإرهابية وتخليص البلاد من شرورها.

وأفادت المعلومات الأربعاء بمقتل ثلاثة من مسلحي الحوثي أحدهم يدعى “بازل التمساح”. وهو الامر الذي اثار جنون ابو علي الحاكم وقال انه سيدفن الشيخ البرح حيا الا ان الشيخ رد عليه سنذبحك كما يذبح الثور لو تجرأت واتيت الى هنا