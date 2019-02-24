القبائل تنتفض ضد الميليشيات في حجة

توسعت الانتفاضة القبلية في وجهة الميليشيات بحجة لتشمل أربع مديريات هي قارة، وأفلح الشام، ووشحة، والجميمة، فيما تواصلت المواجهات بين مقاومة حجور من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهات كشر المحيطة بعزلة حجور.

وكانت مصادر محلية في مديرية قارة أكدت اندلاع معارك بين قبائل المديرية مسنودة بمقاتلات التحالف، وعناصر الحوثي، خلفت 45 قتيلاً في صفوف الميليشيات وعشرات الجرحى.

فيما تمكنت قبائل ذو يحي، بمديرية قارة من إفشال هجوم للميليشيات هو الأكبر على مناطقهم الواقعة بالقرب من عمران تركز على منطقة الرحبة، وكبدوهم 30 قتيلاً وعشرات الجرحى إلى جانب تدمير آليات عسكرية عدة وغنيمة أخرى، فيما تم قطع طريق إمداد استراتيجية للميليشيات باتجاه مديرية بكيل المير.

وكانت جبهة العبيسة في مديرية كشر شهدت مواجهات عنيفة بين مقاومة حجور وميليشيات الحوثي الإيرانية أدت إلى إفشال جميع محاولات الحوثيين استعادة المواقع التي خسروها قبل أيام في المنطقة، وكبدتهم قتلى بينهم قيادات بارزة منهم علي الشصر وعلي بن ناصر، وزيد حامس ومحمد جحاف، ونور الدين علي أحمد أبوحاجب، وأسر عدد من القيادات أحدهم من قيادات الصف الأول، وفقاً لمصادر في المقاومة.

وأشارت المصادر إلى تجدد الاشتباكات بشكل عنيف بين الجانبين في الجبهة الشمالية الغربية لحجور، بعد قيام الميليشيات بشن قصف مدفعي عنيف على قريتي السوده أبوجابر في بني شهر، بعد فشلها في تحقيق أي تقدم على أرض المعركة، ما أدى إلى إحداث دمار شامل في القريتين.

من جهة أخرى، نفت مصادر قبلية في حجور حجة وجود أي وساطة قبلية لوقف القتال في مديرية كشر، وأن ما يتم ترديده عن وجود وساطة يتم من قبل «مطابخ إعلامية» تابعة للحوثيين لتخفيف الضغط على عناصرهم الذين فشلوا على مدى أكثر من شهر في إخضاع قبائل عزلة حجور الذين ألحقوا بهم هزيمة كبيرة، وكبدوهم خسائر في العتاد والأرواح بينهم عدد من القيادات البارزة.

وأوضحت المصادر أن التحول الكبير الذي تشهده حجور، لا يمكنه، وبعد أكثر من شهر، أن يتوقف على مشارف حدودها أو حدود حجة، بل سيتجاوزهما نحو معاقل الحوثي في عمران وصنعاء وصولاً إلى أوكارهم في صعدة.

من جانبها، واصلت مقاتلات التحالف مساندتها لمقاومة حجور وشنت أكثر من ثماني غارات استهدفت مواقع وتجمعات للمييليشيات في قلعة حسن موسى ووادي غامس وقرايات شرق العبيسة، دمرت خلالها تحصينات ومواقع وآليات عسكرية تابعة لهم.