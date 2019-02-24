الجيش يحرر مواقع في حرض "تفاصيل"

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير مواقع جديدة غرب مديرية حرض بحجة، مع توسع رقعة الانتفاضة القبلية بالمحافظة لتشمل أربع مديريات، في حين يتوقع أن تشهد محافظة الحديدة على الساحل الغربي أولى عملية انسحاب لعناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من المناطق المحددة من قبل لجنة المراقبين الدوليين التابعة للأمم المتحدة، وسط تحذيرات من استغلال الحوثيين للعملية وشن هجوم على مطار الحديدة والمناطق الشرقية للمدينة.

وتفصيلاً، أكدت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة «شمال غرب اليمن»، تمكن قوات الجيش اليمني التابعة للمنطقة من تحرير مواقع جديدة واستراتيجية غرب مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية، بعد تنفيذها عملية عسكرية مباغتة ضد مواقع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وكبدتها عدداً من القتلى والجرحى.

وأشار المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إلى أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي تمكنت صباح أمس من تحرير عدد من المواقع والتباب الاستراتيجية، أهمها تبة سيّان والتبة السوداء غرب مدينة حرض، وأن الميليشيات الإيرانية تكبدت عدداً من القتلى والجرحى، فيما فر آخرون باتجاه مدينة حرض القديمة على وقع ضربات الجيش.

وجاءت عملية التقدم في غرب حرض بمساندة جوية من مقاتلات التحالف التي شنت أربع غارات على مواقع الميليشيات التي كانت تتمركز في المناطق المحررة قبل أن يتم تحريرها من قبل الجيش.

وتخوض قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة مع عناصر ميليشيات الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوباً وأطراف مستبأ شرقاً، وحرض غرباً.