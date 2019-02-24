وزير خارجية : مصر تستقبل مليون لاجئ يمني دون شكوى

أشاد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بالدور الذي تلعبه مصر من أجل حل الأزمة اليمنية.

وقال اليماني إن مصر تقوم بدور كبير جدًا مع اليمن فهي جزء من تحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى تواجد القوات المصرية في مضيق باب المندب.

وتابع أنه على الجانب الإنساني تستوعب كدولة أكثر من مليون نسمة بالإضافة إلى أنها من الدول القليلة التي تقدم الدعم والمدد على الجانب الإنساني دون أن تتحدث عن هذا الدور أبدًا.

وأضاف «أنا أعرف بعض الدول الصغيرة التي تتلقى حوالي العشرات أو مئات أو آلاف اللاجئين وتصرخ بشدة لأنها تسبب لها أزمة بينما مصر تستوعب قرابة المليون يمني و700 ألف سوري وأعداد هائلة من اللاجئن بالمنطقة وهي دائمًا تفتح ذراعيها دون مقابل، عكس بعض الدول التي لا تقدم شيء ولكنها دائمة الشكوى».

وأشار إلى انه على رغم من كل ما تمر به مصر إلا أنها لازالت تقدم المنح والتسهيلات لليمنين، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بنظيره اليمني عبدربه منصور هادي بأن إمكانيات مصر في خدمة اليمن.

وأوضح أن مصر على الرغم من أنها في مرحلة انطلاق تاريخي إلا أنها تسخر كل إمكانيتها الدبلوماسية والدولية لخدمة الملف اليمني.