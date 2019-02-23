أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم السبت، الموافق 23 فبراير 2019م، وهي كالتالي: "الهلال" يقدم مساعدات غذائية جديدة لأهالي زغفة بحضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/366085 يمنيون يحصدون جوائز مهرجان الإبداع العربي بالقاهرة

https://www.alyamanalaraby. com/366084 مدير عام مكتب الصحة بحضرموت يوجه رسالة للكوادر الصحية

https://www.alyamanalaraby. com/366101 إقرار مشروع الموازنة التقديرية لصندوق النظافة للعام المالي 2019

https://www.alyamanalaraby. com/366102 ننشر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/366110 تعرف أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك في صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/366109 مناقشة التنسيق بين السلطة المحلية ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة بشبوة

https://www.alyamanalaraby. com/366114 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم

https://www.alyamanalaraby. com/366115 مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بـ"التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من اتفاق السويد

https://www.alyamanalaraby. com/366134 الميليشيات تصعد في الحديدة للتهرب من تنفيذ إتفاق السويد

https://www.alyamanalaraby. com/366137 "الهلال الإماراتي" يلبي احتياجات دار المسنين بعدن

https://www.alyamanalaraby. com/366139 الجيش يكسر شوكة الحوثي في البيضاء

https://www.alyamanalaraby. com/366140 بالأرقام.. إدارة الأمن بوادي حضرموت تصدر تقرير العام 2018

https://www.alyamanalaraby. com/366142 نشرة أخبار الساعة تؤكد إلتزام الإمارات بدعم مسار التسوية في اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/366156 توزيع 8 آلاف أسطوانة غاز منزلي على أهالي ساحل حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/366157 غلاب: كل الحلول مع الحوثي خارج إطار عقيدته لن تنجح

https://www.alyamanalaraby. com/366168 مصرع عناصر إرهابية في غارات للتحالف بأبين

https://www.alyamanalaraby. com/366170 إطلاق حملة عسكرية لإستكمال تطهير مودية من القاعدة بدعم التحالف العربي

https://www.alyamanalaraby. com/366172 جريفيث: الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات أمام إطلاق الأسرى

https://www.alyamanalaraby. com/366181 القبائل تخرج عن صمتها وتتصدى للمد الطائفي الحوثي الإيراني

https://www.alyamanalaraby. com/366182

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