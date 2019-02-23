جريفيث: الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات أمام إطلاق الأسرى

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث امس، إن خطة إعادة الانتشار بالحديدة تشمل انسحاب الحوثيين من ميناءي رأس عيسى والصليف.
وأضاف جريفيث في تصريحات متلفزة أنه من المهم جدا النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة لكي تعود المدينة كسابق عهدها مزدهرة لكل اليمنيين.
وأكد جريفيث أن الأطراف اليمنية تريد تطبيق اتفاق إعادة الانتشار لكنها تحتاج إلى مخطط من لجنة المراقبة.
وأشار إلى أن، المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.
وتابع جريفيث أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات أمام إطلاق الأسرى اليمنيين.
وأوضح المبعوث الأممي أن البعثة في اليمن تعمل على فتح بعض الممرات أمام الأهالي في تعز كإجراء أولي لوقف الحرب.
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