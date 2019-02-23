مدير عام مكتب الصحة بحضرموت يوجه رسالة للكوادر الصحية

دعا الدكتور رياض حبور الجريري المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، جميع العاملين بالقطاع الصحي إلى التزام المهنية في تقديم الخدمة والصبر مشيرا إلى أننا نعمل في ظروف استثنائية وأهلنا في أمس الحاجة لنا.

كما طالب الجريري الأهالي في حضرموت وكل الوافدين طالبي الخدمة بأن يساهموا معهم في إدارة الخدمات الصحية، وان يطلعوا عن قرب على كل ما لديهم من موارد لتقديم خدمات بقدر تلك الإمكانات.

وأكد في بيان له خلال مطالبته بزملائه بالعمل على صحة المواطن أن ذلك يأتي في ظروف غاية في التعقيد مع هذه الحرب، وما تلقيه بظلالها في كل اليمن بدون استثناء، وما يلاقوه من نقد وحاجة المواطن لخدمه أفضل والمزيد في هذا القطاع الحيوي الذي يتعلق بحياة البشر.

وأوضح أن هذا الواجب يأتي أيضا رغم كل المؤشرات والفرق الكبير بين الاستحقاقات والواجبات، مشيرا إلى أنهم مازالوا يطرقون كل الأبواب للتحسين وانتزاع ما يمكن انتزاعه من تدخلات وتحسينات. ولفت إلى أنه رغم كل التداخلات والاختلافات وضعف الالتزام السياسي تجاه صحة المواطن ورغم أنهم أفضل بكثير من غيرهم على مستوى كل المحافظات اليمنية.