شكرا لقرائتكم خبر عن نجل صالح يخرج عن صمته ويعلق على ذكرى انتخاب هادي رئيساً للبلاد ..شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق القيادي والسياسي السابق يحيى محمد عبدالله صالح وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح حول الذكرى السابعة لانتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا لليمن

وقال يحيى صالح في تغريدة على تويتر : "‏في 21 فبراير عام 2012 وبعد اتفاق الأحزاب السياسية تم انتخاب رئيس جمهورية توافقي لمدة عامين فقط "

واضاف : "وخلالها كشف من تم انتخابه عن خسته ونذالته وحقارته (حسب تعبيره) فشهد الوطن خلالها عدد من العمليات الإرهابية والفساد وسوء الإدارة واختتمها بالخيانة العظمى للوطن باستدعاء العدوان (حسب وصفه)

وشغل يحيى صالح إبان عهد عمه صالح منصب رئيس أركان قوات الأمن المركزي للجمهورية اليمنية وتمت إقالته في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي ضمن إعادة بناء وهيكلة قوات الجيش والأمن اليمنية

ولم يسجل ل يحيى صالح اي رد فعل حيال مقتل عمه صالح على يد مليشيا الحوثيين خلال انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017م

ويتواجد يحيى صالح حالياً بالعاصمة اللبنانية بيروت