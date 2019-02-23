شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فتيات سعوديات يتجولن بالدراجات في شواطي جده بدلا عن السيارات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسرت فتيات سعوديات الأعراف والتقاليد المحافظة، بعد أن شارك نحو 500 منهن في رياضة ركوب الدراجات الهوائية على كورنيش مدينة جدة الساحلية.

وقالت قائدة “فريق بسكليته”، إن فكرة إطلاق الفريق بدأت قبل عامين ببعض السيدات اللواتي مارسن ركوب الدراجات في بعض المناطق الفارغة من السكان، فيما انتقلن لممارستها على كورنيش جدة بعد افتتاح الواجهة البحرية، بحسب صحيفة عكاظ.

وقالت أخرى للصحيفة، إن فكرة ركوب الدراجات للنساء لم تكن تحظى بقبول مجتمعي في وقت سابق، ولكن بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، اختلف الوضع تماما، مبدية أملها في المشاركة بمسابقات دولية.

وأصدرت السعودية في حزيران/ يونيو الماضي قرارا بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، في خطوة يقف خلفها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يقول إنه يريد تحديث البلاد والعودة بها إلى الإسلام المعتدل، وإحداث حالة من الانفتاح في إطار برنامج يقوده تحت عنوان “رؤية 2030”.