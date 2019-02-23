يمنيون يحصدون جوائز مهرجان الإبداع العربي بالقاهرة

حصد عدد من المبدعين اليمنيين المراكز الأولى في مهرجان الإبداع العربي للشباب لهذا العام والذي أقيم على مدى أيام في العاصمة المصرية القاهرة..

وحصد الشاب وائل جميل المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة، كما فاز جمال الشعري بالمركز الأول في الرواية.

وفي ختام الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة على مسرح وزارة الشباب والرياضة وألقيت كلمة عن الجامعة العربية وأخرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

كما قدمت عدد من الفقرات الفنية بمصاحبة أوركسترا وزارة الشباب، كما تم توزيع الجوائز على الشبان والشابات الفائزين بمسابقات المهرجان في جميع المجالات.

الجدير بالذكر أن الوفد اليمني المشارك تكون من 26 شخصا من مختلف المحافظات ونافسوا على مدى أيام مع شباب العرب ذكورا وإناثا لحصد جوائز مهرجان الإبداع العربي للشباب.