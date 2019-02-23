الجيش يواصل التقدم والسيطرة في مديريات معقل الحوثي بصعدة

أكد أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة جبلي في صعدة، العميد أديب الشهاب، تقدم قوات الجيش مسنودة بالتحالف في جبهات مديريات باقم وكتاف والصفراء، حيث معقل الميليشيات وزعيمها عبدالملك الحوثي، فيما تواصلت المعارك في مزوية الجوف، ومنطقة حجور في حجة، التي نفذ التحالف فيها إنزالاً جوياً للأسلحة، دعماً لقبائل حجور، مع استمرار الغارات المساندة لمقاتلات التحالف في جبهات عدة، وسط استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً خروقها للهدنة وقصفها لمواقع القوات اليمنية والأحياء السكنية في الحديدة.

وفي التفاصيل، أكد العميد الشهاب تقدم قوات الجيش في جبهات ثلاث مديريات هي باقم وكتاف والصفراء، مع استمرار المعارك ضد عناصر ميليشيات الحوثي، التي تكبدت عدداً من القتلى والجرحى إلى جانب فقدانها لمواقع استراتيجية لمصلحة قوات الجيش. وأضاف أن «قوات الجيش تحقق إنجازات كبيرة في جبهات علب في مديرية باقم، وتقترب من استكمال تحرير المديرية والالتحام مع جبهة الربوعة، بعد استكمالها تحرير السلسلة الجبلية المطلة مباشرة على مركز المديرية ومنطقة آل الحماقي، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمعارك جبهة ومحور علب-باقم.

وأوضح الشهاب أن هناك انتصارات كبيرة تحققها قوات الجيش مسنودة بالتحالف في جبهات مديريات كتاف البقع والصفراء ورازح ومران، وتقترب من عمق المحافظة من اتجاهات مختلفة، لافتاً إلى أن جبهة كتاف البقع شهدت تطورات ميدانية كبيرة وصلت إلى سلسلة جبال رشاحة والخط الإسفلتي الرابط بين آل أبوجبارة، والتحمت مع قوات لواء التوحيد المتجهة نحو عمق المديرية الأكبر في صعدة.

وأشار إلى أن الجيش بات يسيطر على أهم المناطق الحاكمة في جبهات الحدود مع السعودية، وهي البقع وعلب، إلى جانب سيطرته على خطوط الإمداد في تلك الجبهات، وأنه بات قريباً من التوغل نحو مناطق ومديريات جديدة لاستكمال محاصرة أوكار الميليشيات وكهوفها في منطقة مران بمديرية حيدان، معقلهم ومسقط رأس زعيمهم عبدالملك الحوثي.

وفي جبهة الرازمات في مديرية الصفراء، تخوض قوات الجيش معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي جبهة رازح الحدودية، قصفت مدفعية الجيش مواقع الميليشيات في محيط جبال الأزهور، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع متفرقة للحوثيين في جبهات مديريات كتاف وباقم ومنبه ورازح.

وفي الجوف، شنت قوات الجيش قصفاً مدفعياً استهدف تجمعاً لعناصر الميليشيات ومخازن أسلحة تابعة لهم، في جبهة مزوية بمديرية المتون، ما أدى إلى مصرع عدد من عناصرهم وإصابة آخرين أثناء تحضيرهم لشن هجوم على قوات الجيش في المجمع الحكومي بالمديرية. كما قصفت مدفعية الجيش مخزن أسلحة في مزوية، ما أدى إلى تدميره وتصاعد ألسنة اللهب والانفجارات من المخزن.