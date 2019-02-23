شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الغفوري يصدم الجميع ويعلن تمكن الحوثي من اخضاع قبائل حجور ويتحدث عن خطأ استراتيجي فادح "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي/ مروان الغفوري، إن قبائل حجور تقاتل الحوثيين وأياً كان صمودها فللجغرافيا كلمتها في نهاية المطاف.

وأضاف "فهي محاطة بسلسلة موالية للحوثيين، عمران من الشرق، صعدة من الشمال، قبائل حجة من الغرب والجنوب " ولا يوجد خطوط اتصال لحجور مع أي من الأراضي المحررة".

وأشار الغفوري - في منشور له على الفيسبوك - الى أنه قد يتمكن الحوثيون من إخضاع حجور، فلديهم تكتيكهم الناجع "الدفع بالآلاف من رجال القبائل الرخيصين"، محذرا في الوقت ذاته التحالف ممثلا في "السعودية" من خذلان حجور قائلا "اذا كان التحالف يخوض معركة بالمعنى العسكري فإن ترك حجور تواجه مصيرها هو خطأ استراتيجي فادح .

لافتا الى ان الحوثيين أيضا يعتبرون أن أي تأخير في حسم معركة حجور هو أيضاً خطأ استراتيجي فادح لهم، ليس لأهمية حجور وإنما لخطورة نموذجها على باقي القبائل ، منوها الى عناصر قوة الحوثيين في معركة حجور المتمثلة في " المقاتلين القبليين رخيصون الثمن ـ والشرعية، بغبائها الفريد، وبطئها النادر، ولؤم رجالها العظماء" .