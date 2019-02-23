شكرا لقرائتكم خبر عن الشاهد الوحيد على ملابسات مقتل الرئيس الراحل يخرج عن صمته وينشر تغريدة مفاجئة بعد اختفاء قسري عن المشهد السياسي ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج القیادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الشیخ یاسر العواضي، عن صمته الذي لازمه منذ مقتل زعیم حزب المؤتمر وأمین عام الحزب بعد فشل انتفاضة 2 دیسمبر.

وقال العواضي في تغریدة على تویتر "المؤتمر الشعبي العام سیظل كما بناه مؤسسیھ وزعیمھم الشھید الخالد المؤسس علي عبدالله صالح وسیتجاوز المؤتمر بقیادتھ وأعضائھ مرحلة الزلزال ان شاء الله ".

وأكد العواضي التزامھ بالمیثاق الوطني والنظام الداخلي، مدافعاً بذلك عن نفسھ بعد أحادیث عن خیانتھ للزعیم صالح وتحالفھ سراً مع الحوثیین.

وأضاف :اما التطاول على المناضل الشیخ صادق ابوراس الذي یقود الدفھ الآن فھو أمر غیر مقبول من أي جھة كانت.

ویعتبر العواضي من أھم القیادات المؤتمریة والتي اختفى دورھا بعد مقتل الرئیس صالح.