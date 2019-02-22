اجتماع في شبوة يناقش التنسيق بين السلطة المحلية ووكالة المنشآت

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ، اليوم، مع ضابط المشاريع في وكالة تنمية المنشأت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس حسين عمر البيتي أوجه التنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة والوكالة فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة والبرامج التنموية التي تنفذها الوكالة في المحافظة.

وأشاد هشلة في اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي بالدعم التنموي المتميز الذي يقدمه الصندوق الاجتماعي للتنمية والفعاليات التابعة له للمحافظة في العديد من القطاعات الحيوية.

من جانبه قدم ضابط المشاريع في وكالة تنمية المنشأت الصغيرة والأصغر لمحة تعريفية عن مشروع الطوارئ لدعم القطاع الصحي الخاص الذي ستنفذه الوكالة في محافظات شبوة وتعز ولحج وحجة وعمران والضالع بدعم من وكالة التنمية البريطانية (DFID)..منوها بان المشروع سيقدم التدريب الفني والإداري لقابلات المجتمع المستهدفات ، كما سيقوم بتقديم تجهيزات ومعدات طبية لثلاثين قابلة مجتمع في كل من عتق وميفعة ورضوم بشبوة.