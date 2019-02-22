افتتاح مطاعم خاصة بالأكلات العدنية في مأرب (صورة)

افتتح وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي - يوم الخميس - فرع سلسلة مطاعم البيحاني للزوربيان العدني في مدينة مأرب.

وأكد الوكيل الفاطمي خلال الافتتاح - أمس الخميس - أن المحافظة توفر فرصاً استثمارية واعدة ، ومتنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب في مختلف المجالات.

ودعا الفاطمي رؤوس الاموال وبيوت التجارية المحلية والعربية للاستثمار في المحافظة التي تقدم كل التسهيلات، والإسهام الفاعل في التنمية التي تنشدها المحافظة وفي مختلف المجالات.

واستمع الوكيل الفاطمي من المستثمر أحمد المصعبي إلى شرح عن المميزات التي يوفرها المطعم ؛ ومنها إشباع الطلب المتزايد على الأطعمة المختلفة التي تعكس التنوع السكاني في المحافظة ؛خصوصاً بعد استيعابها مئات الآلاف من المهجرين والنازحين من مختلف المحافظات.