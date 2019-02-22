مسؤول: مليشيا الحوثي هجرت أكثر من 1200داعية واختطفت 170 خطيب مسجد

قال وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور أحمد عطية، إن الميليشيا الحوثية هجّرت أكثر من 1200 عالم دين واعتقلت 170 خطيباً.

وذكر عطية أن نحو 70 شخصا من الجنسيتين اللبنانية والإيرانية إلى الأراضي اليمنية بشكل مخالف للأنظمة ومن خلال التهريب، بهدف غرس الأفكار الإيرانية بين شرائح المجتمع.

وأوضح عطية، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن هؤلاء الأشخاص يتمركزن في المواقع التي يسيطرون عليها، مثل صعدة وصنعاء، وذلك تمهيداً لنشر تلك الأفكار في المناطق اليمنية كافة.

وأكد أن عدد خطباء المساجد المعتقلين لدى الميليشيا الحوثية بلغ 170 خطيباً، بسبب قولهم كلمة الحق في المساجد داخل المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا.

ولفت إلى أن آخرين غيرهم توقفوا عن الحديث فيما يجري من انقلاب على الحكومة الشرعية في هذه المرحلة لضمان سلامتهم وأهلهم.

وتابع: رفعنا ملفاً متكاملاً إلى منظمات حقوقية يتعلق بمصادرة الكلمة والحرية الشخصية وما يتعرضون له من تعسف وتعذيب في السجون، وللأسف حتى الآن لم يجرِ التعامل مع هذا الملف بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن 1200 عالم دين هجّرتهم الميليشيات الانقلابية إلى الكثير من الدول بسبب ما لقوه من بطش وتعذيب.

وشدد وزير الأوقاف اليمني على أن الميليشيات الانقلابية لم تأتِ بمشروع سياسي، بل جاءت بمشروع عقائدي لا يرتبط بما سار عليه اليمنيون منذ نحو ألف عام.