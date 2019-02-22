شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: الكشف عن المحافظة التي سيعلن منها المجلس الانتقالي الانفصال وبدء التمرد المسلح .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي تحركاتها المكثفة في المحافظات الجنوبية الشرقية، وتوسيع اجتماعاتهم مع شخصيات ووجاهات في مناطقها. وكشفت مصادر مطلعة " إن الزييدي وبن بريك اختارا محافظة حضرموت أرضية ونقطة لإعلان الانفصال ويدء عملية التمرد ضد السلطة الشرعية". وأضافت المصادر" أنهم بدأوا عملية التحريض والحشد القتالي لغرض تفجير الوضع عسكريا والتمدد إلى المحافظات المجاورة". وذكرت المصادر" أنهم يقومون بحملات لقاءات مع شخصيات ووجاهات ادتماعية في المحافظة، والاستعداد القتالي".

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