أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الدوري المصري حرس اللحدود - x

15:00 - مصر المقاصة النجوم - x

18:00 - المصري الدوري السعودي التعاون - x

14:55 - الباطن القادسية - x

17:15 - الشباب الوحدة - x

19:25 - أحد الدوري الأنجليزي ويست هام - x

21:45 - فولهام كارديف سيتي - x

21:45 - واتفورد الدوري الاسباني اسبانيول - x

22:00 - هويسكا الدوري الايطالي ميلان - x

21:30 - إمبولي

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