شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الدولار يعاود الصعود فجأة امام الريال اليمني .. (اسعار الصرف صباح الجمعة 22 فبراير 2019م) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الدولار مفاجأة بصعوده الكبير بعد يومين من نزوله امام الريال اليمني. اخبار تهمك : عاجل : مجزرة للقوات السعودية في مواجهات مع الحوثيين على الحدود (تطورات طارئة) وقال مصدر مصرفي ان سعر الدولار وصل إلى 575 ريال شراء في صنعاء وعدن، صباح اليوم الجمعة المواق22 فبراير 2019م. فيما بلغ سعر الريال السعودي 152 ريال يمني شراء. وكان الدولار قد انخفض سعره إلى 545 ريال والسعودي إلى 144 ريال، خلال اليومين الماضيين قبل أن يعاود صعوده بنفس السرعة التي انخفض فيها.

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