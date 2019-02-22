شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أصبحت جثث الحوثيين في أطراف مديرية مستبأ قرب حجور«صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل وجرح العشرات وأسر عنصران آخران من الميليشيات الحوثية في مواجهات دارت صباح اليوم على اطراف مديرية مستبأ شمال مخافظة حجة.

وافاد مصدر عسكري ميداني في تصريح لمركز إعلام المنطقة الخامسة " إن قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة خاضت مواجهات عنيفة مع المليشيات الحوثية اطراف مديرية مستبا

وأكد المصدر مصرع العشرات ولا تزال جثثهم مرمية في الشعاب وجرح العشرات أيضا بالإضافة إلى أسر عنصرين آخرين .

هذا ويخوض الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة مع المليشيات الحوثية على أطراف مديرية مستبأ شمال المحافظة.

كما تستمر المواجهات بين مليشيات الحوثي ورجال القبائل في حجور بعد صد سلسلة هجمات عنيفة للمليشيات الحوثية التي فشلت في إحراز أي تقدم بمناطق كشر والعبيسة وعاودت القصف العشوائي لمنازل المواطنين بقذائف الهاون الذي سبب موجة نزوح كبيرة ومستمرة على مدى الثلاثة الأيام الماضية.