الإعلان عن مسابقة فنية لأول مرة تحدث في حضرموت

أعلنت إدارة مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بمدينة المكلا منطقة فوة عن مسابقة "المعرض الفني المفتوح للوحات الفنية" للرسامين التشكيليين بالمحافظة، برعاية من محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

ذكر ذلك مدير مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت المهندس سامي العمودي، الذي أوضح بأن المسابقة ستكون ضمن فعاليات إحتفالات حضرموت بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن الساحل الحضرمي من قبضة العناصر الإهابية في الـ24 من شهر إبريل 2016م.

وأوضح المهندس العمودي بأن على الراغبين بالمشاركة في المسابقة من الفنانين التشكيليين في عموم المديريات الإلتزام بإنتاج أعمال فنية حول المواضيع التالية "تصوير بطولات وتضحيات قوات النخبة الحضرمية والأمن العام والشرطة، الوفاء لشهداء وجرحى حضرموت، تصوير معركة تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة، دور قوات النخبة الحضرمية في مكافحة الإرهاب، وعلاقة المجتمع بقوات النخبة الحضرمية والأمن العام والشرطة ونبذه للفكر المتطرف.

كما أوضح كذلك بأن هناك شروطا فنية للراغبين بالمشاركة بالمسابقة عليهم الإلتزام بها في أعمالهم الإبداعية التي سيقدمونها تتمثل في، أن لايقل مقاس العمل المقدم عن A3، ونوع لوحة وخامة الوان الرسم مفتوحة، ويسمح لكل مشارك بتقديم عملين كحد اقصى، وستخضع الأعمال المشاركة للتقييم قبل العرض من قبل لجنة مختصة، وسيتم عرض الأعمال

المستوفية للشروط فقط خلال أيام المعرض الذي سينضم في الفترة من 24 إلى 26 إبريل 2019م عصراً في ساحة شهداء حضرموت وبجوار النصب التذكاري لشهدائنا الأبطال.

وأشار مدير مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت، إلى أنه قد تم إعتماد جوائز للوحات التشكيلية الفائزة في "المعرض الفني المفتوح للوحات الفنية"، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف ريال يمن، والمركز الثاني على ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة الف ريال يمني، والمركز الثالث على ٢٠٠,٠٠٠ مائتان الف ريال يمني، والمركز الرابع على ١٠٠,٠٠٠ مائة الف ريال يمني، والمركز الخامس على ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال يمني، وأن على الراغبين من الفنانيين التشكليين بالمشاركة في المسابقة تقديم أعمالهم لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الكائن بمدينة المكلا - حي الديس خلف فندق صلاله سابقاً، خلال فترة الدوم الرسمي ابتداءا من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى تاريخ الـ10 من إبريل 2019م.