شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان: القوات السعودية تتعرض لكمين غادر من الحوثيين والناطق الرسمي يكشف رسميا مقتل العشرات من الجنود وهذا ماحدث ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام رسمية سعودية خلال الساعات الماضية، إن أربعة جنود سعوديين قتلوا في مواجهات مع المسلحين الحوثيين في المناطق الحدودية، في الوقت الذي تتواصل المعارك بين الطرفين وسط قصف جوي سعودي.

وبحسب إحصاءات رسمية سعودية، قُتل 16 جندي بمعارك ضد الحوثيين خلال الأسبوع الجاري.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن الحوثيين أطلقوا حتى الآن 218 صاروخاً باليستياً على المملكة، آخرها صاروخان أحدهما سقط داخل الأراضي اليمنية، والآخر اعترضته وحدات الدفاع الجوي السعودي باتجاه نجران.

وأضاف المالكي أن محافظتي صعدة وعمران ما زالتا نقطتين لتحريك وتخزين الصواريخ البالستية.

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