شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الجوبي.. هذا ما سيحدث خلال الايام القادمة ويحذر جميع اليمنيين خاصة متعاطين القات.. ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفلكي الجوبي - اليوم الخميس 21 فبراير أول ايام سعد الاخبية وتكثر فيه الرياح المصاحبة للاتربة وفي المثل "إذا دخل سعد الاخبية كنس الاجبية".

كانت هذه تفاصيل خبر الفلكي الجوبي.. هذا ما سيحدث خلال الايام القادمة ويحذر جميع اليمنيين خاصة متعاطين القات.. ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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