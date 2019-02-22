شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة : قيادة قوات التحالف تفاجئ الجميع وتدخل حجور "تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيادة القوات المشتركة في جازان مع محافظ حجة للواء الركن عبدالكريم السنيني، نتائج الحرب الظالمة التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية على أبناء القبائل في حجور والدعم الممكن لفك الحصار وإسناد رجال القبائل الصامدين في وجه الطغيان الحوثي. وبحسب ما ذكرت وكالة "سبأ"، ناقش اللقاء، الذي حضره عدد من القادة، عمليات الدعم اللوجستي والعسكري الذي يمكن أن تقدمه قوات التحالف والجيش الوطني لفك الحصار عن القبائل وإسنادهم في مواجهة الميليشيات الانقلابية التي تمارس انتهاكات كبيرة بحق المدنيين والمواطنين العزل وتستهدف المنازل والمزارع والمدارس عن عمدٍ وانتقام. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء حجور في ظل الحصار المحكم من قبل المليشيات؛ التي منعت عنهم الغذاء، والدواء، وتتحكم في مصادر المياه الوحيدة للقبائل في شرق حجور وغربها

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة : قيادة قوات التحالف تفاجئ الجميع وتدخل حجور "تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.