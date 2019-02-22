شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يعلق على معارك قبائل حجور وناشطون ردا عليه : ارسل مليشياتك! .. شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا هاني بن بريك نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي إلى انقاذ قبائل وسكان حجور بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقال بن بريك، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن كانت هناك عزيمة صادقة لإنقاذ حجور، باستثناء الحديدة احتراما لعهد وميثاق السويد .

وأضاف لتتحرك تعز ونهم وصرواح وصعدة وميدي ليخف الضغط على حجور أما ما نراه من هدوء والحوثي يحشد من كل المواقع لإخماد حجور، فهذا مؤشر على أن المؤامرة الإخونجية كبيرة حسب قوله

من جهة اخرى طالب مغردون بن بريك بارسال مليشياته المتواجده في عدن والمكلا لانقاذ حجور بدلا من التغريد عبر تويتر

في غضون ذلك قال مصدر عسكري ان التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ عملية إنزال جوي جديدة في مناطق حجور بمحافظة حجة.

وذكر المصدر وفقا لوكالات أنباء أن هذا الانزال الذي يعد الثاني يأتي لدعم صمود قبائل حجور وتمكينها من دحر اعتداءات مليشيا الحوثي وكسر الحصار المفروض من الانقلابيين.

وبحسب ذات المصدر فقد تضمن الدعم الذي اسقطه التحالف في مديرية كشر ، ذخائر ومؤن ومعدات طبية كدعم لرجال القبائل الذين يخوضون مواجهات مع مليشيات الحوثي منذ اسابيع.