شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة حوثية فضيعة وغير مسبوقة بحق طالبات إحدى المدارس تورط فيها مديرة ووكيلة المدرسة مع مشرف حوثي ومرافقيه "خلع ملابسهن بالقوة بعد اغلاق الإدارة وهذا ما حدث" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نقل الزميل عبدالكريم المدي تفاصيل جريمة بشعة ارتكبتها المليشيات الإرهابية الحوثية في إحدى مدارس البنات بالعاصمة صنعاء.

تفاصيل الجريمة كما وردت على صفحة الزميل المدي :

يوم: الأربعاء الموافق 20فبراير

المجرمون:

مديرة المدرسة" عبير الزبيري "وأستاذتين ومشرف حوثي ورفاقه.

التفاصيل:

قامت مديرة مدرسة العصيمي الحوثيه عبير الزبيري واستاذتين اخريين تدعى الأولى أنيسة الرجوي والأخرى هناء الشامي ومعاهن مشرف حوثي ومرافقيه بالدخول الى مدرسة البنات مدرسة العصيمي في العاصمه صنعاء في منطقة الصافيه وقامو بالاعتداء على طالبات الصف الثالث الثانوي الشعبتين( أ )والشعبه( ب) قاموا بهزورة الطالبات وشتمهن وخلع براقعهن واخذها مع شنطهن الى غرفه في الاداره واغلاقها وتهديدهن حتى لايستطيعين الهروب بعد كشف وجيهن وعدم قدرتهن على الخروج من المدرسه وهن مكشوفات الوجه وهددوهن باستدعاء مايسمى الزينبيات لكهربتهن وضربهن واخذهن الى السجن".

كل ذلك لأنه كان من المفترض ان تقوم الطالبات اليوم الخميس بعمل حفل تخرج لهن من الصف الثالث الثانوي حيث طلبوا منهن الحوثه مبلغ 400الف ريال ايجار ساحة المدرسة دعم للجبهات وعندما رفضن جمع هذا المبلغ وقالين ان حوش المدرسة ملك للدولة وليس ملك للمديرة والوكيلة والمشرف الحوثي ومعاونيه حتى يستاجرينه منهم بمبلغ 400الف ريال وايضا ليس لهن القدرة على جمع هذا المبلغ قامت المديرة مع الوكيله والمشرف الحوثي ومعاونيه بالاعتداء عليهن واخذ براقعهن وكان ينادي المشرف الحوثي انا الجلاد انا الجلاد يابنات السوق ياتلتزمين يا باخلعكن المره الثانيه البالطوهات واخلي الزينبيات يكهربينكن ويدعسينكن ويغفرينكن وبعد ذلك خرج مع المديره والوكيله واغلقو الباب على البراقع والشناط داخل غرفه مغلقه جنب الاداره حتى اتو البعض وتدخلو وبداءت الفوضى فقالت احدى المدرسات لقد تركت الوكيله انيسه الرجوي المفتاح معي وسافتح لكن اهداءو وهو ماتم قبل العصر واثناء لبسهن للبراقع اتى احد الحوثه اللي في المشفى الخاص بالحوثه والذي مجاور للمدرسه وقام بالاعتذار لهن وقال لهن خلاص سنسمح لكن بالحفل ولاكن لايخرج الخبر من اسوار المدرسه احنا في عدوان والقصد كان جمع تبرعات للمجاهدين".....

حيث والمديره عبير الزبيري والوكيله انيسه الرجوي من المنضمات الى جماعة الحوثي الارهابيه للحصول على مناصب في المدرسه متناسيات واجبهن التربوي التعليمي المفترض به ان يكون بعيد كل البعد عن الصراع.