شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو ورد الان أثناء اسقاط طائرات التحالف الاسلحة لقبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر مراسل قناة العربية لدى اليمن حسين بن مسعد فيديو يوضح اثناء إنزال طيران التحالف العربي الذخائر والمؤن العسكرية لدعم المقاتلين في قبائل حجور . وقال بن مسعد في تغريدة لة بتويتر ‏طائرة الـ C130 السعوديه اثناء إنزال الذخائر و الاسلحه و المؤن العسكريه لدعم مقاتلين قبيلـة ‎#حجور ‎#اليمن ‎#أبشر_بعزّك هذا وقد بدأ الجيش الوطني الزحف بتجاه حجور وخوض معارك مع مليشيا الحوثي على أطراف مديرية مستباء وتخوض قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي

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