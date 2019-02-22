شكرا لقرائتكم خبر عن كتيب صغير يثير رعب الحوثيين واستنفار كبير لمحاولة سحبه من الأسواق بعد انتشارة بشكل كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عجزت مليشيا الحوثي الانقلابية عن كبح جماح الناس، واندفاعهم الكبير لتداول كتاب مجهول المؤلف والمصدر والمحتوى، في الوقت الذي تؤكد مصادر في أكثر من محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين أن الكتاب قد انتشر على نطاق واسع ويتم توزيعه عبر مجموعات سرية ويطبع في عدد من المكتبات.

وأكدت المصادر إن عجز المليشيا الحوثية فشلت في إيقاف تداول الكتيب الذي يوزع في العاصمة صنعاء وذمار والمحويت وصعدة وحجة وعمران وريمة والحديدة وتعز وبقية محافظات الجمهورية.

وعلى الرغم من وصول الكتيب إلى أكبر عدد من المهتمين والنخب المختلفة رغم محاولات المليشيا إعاقة وصوله، إلا أن أي من المصادر لم يكشف عن محتواه أو صور تؤكد وجوده حتى الآن، وقال أحد المصادر أن الكتيب صغير الحجم ويسهل اخفاءه في الجيب حيث لا يتجاوز بحجمة الهاتف الجوال.

وكانت مواقع وصحف إلكترونية يمنية قد تداولت خلال اليومين الماضيين، أنباء عن انتشار الكتيب، في عدد المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، ما دفع مكتب زعيم الحوثيين لتشكيل لجان وفرق بحث لمحاولة سحب الكتاب ومصادرته، ودراسة مخاطره على الحركة.