شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تعلن عن البدء باضخم زحف عسكري باتجاه "حجور" والقبائل تستعد للالتحام .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مراسل قناة "العربية" في اليمن أن الجيش الوطني بدأ الزحف بتجاه حجور ويخوض معارك مع مليشيا الحوثي على أطراف مديرية مستبأ. إلى ذلك قال رئيس فرع المؤتمر في حجة الشيخ فهد دهشوش في منشور على صفحته بالفيس : انتصارات كبرى لأبطال حجور ويوم شديد على المعتدين قتلى وجرحى بالعشرات وعشرات الاسرى ومن ضمنهم قيادات هامه .. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

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