الجيش يبدأ عملية عسكرية باتجاه حجور حجة

تصاعدت الأعمال العسكرية في جبهات حجور بحجة بين المقاومة المحلية من جهة، وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، في الوقت الذي بدأت فيها قوات الجيش اليمني عملية عسكرية باتجاه حجور حجة من جهة مديرية مستبأ. وتزامناً مع غارات مقاتلات التحالف المساندة، شهدت الضالع عملية نوعية للجيش، في وقت استمرت فيع الخروقات الحوثية للهدنة في الحديدة.

وتفصيلاً، تصاعدت العمليات العسكرية في جبهات حجور بمحافظة حجة «شمال غرب اليمن» بين المقاومة المحلية لأبناء حجور مسنودة بغارات مقاتلات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران من جهة أخرى، في الجبهتين الشرقية والجنوبية لمديرية كشر التي تقع في إطارها عزلة حجور.

وذكرت مصادر محلية بحجة، أن المواجهات شهدت تصاعداً كبيراً في استخدام الأسلحة الثقيلة من قبل عناصر الميليشيات الإيرانية، وتصاعداً في العمليات العسكرية التي تخوضها ضد أبناء حجور بعد حصارهم من جميع الجهات، مشيرة إلى أن الجبهة الشرقية لحجور شهدت أعنف المعارك، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر ميليشيات الحوثي.

ووفقاً للمصادر، فإن أبطال المقاومة في الجبهة الشرقية كبدوا الحوثيين 10 قتلى وعشرات الجرحى.