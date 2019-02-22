الميليشيات تواصل خرقها للهدنة في الحديدة

واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية خرقها للهدنة فى الحديدة وقصفها مواقع المقاومة اليمنية المشتركة، والأحياء السكنية. من جهة أخرى، قالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة اندلعت في شرق مدينة الحديدة، استخدمت فيها أنواع الأسلحة كافة. وأضافت المصادر أن المواجهات تخللها تبادل للقصف المدفعي المكثف بين الطرفين. وذكرت المصادر أن تحليقاً مكثفاً ومنخفضاً لطيران الاستطلاع التابعة للتحالف العربي تم فوق سماء مدينة الحديدة.

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