افتتاح جامعة "أبين" تزامنا مع الذكرى السابعة لإنتخاب الرئيس هادي

وأكد، أن معركة استعادة الدولة وتحقيق التنمية ليست سهلة، وهو ما أكدته وتؤكده أبين ذات الموقع الاستراتيجي طوال مراحل التاريخ الحديث والمعاصر، كونها دائماً ما تكون حاضرة في الموعد من خلال تسجيل اسمها بأحرف من نور في مسيرة النضال والتنمية، وذلك بفضل أبنائها ورجالها الشرفاء والمخلصين الذين أنجبتهم أبين المشهود لها أرضاً وإنساناً في الانتصار للوطن كله وليس لأبين وحدها فقط. من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، أن افتتاح جامعة أبين يمثل نقلة نوعية للتعليم في أبين بشكل خاص والوطن بشكل عام، وأن الجميع يعول كثيراً على أن تكون جامعة أبين مميزة ومركزاً لإنتاج العلم والمعرفة.
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