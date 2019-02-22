الجيش يدمر مخزنا للأسلحة التابعة للحوثيين شمال محافظة الجوف

دمرت قوات الجيش الوطني، مساء الخميس، مخزن أسلحة، تابع لجماعة الحوثي، في جبهة مزوية، شمال محافظة الجوف، شمال شرق اليمن. وبحسب مصادر محلية، فقد استهدفت مدفعية الجيش، مجاميع حوثية، كانت تحاول الهجوم، نحو مجمع المتون، في جبهة مزوية في محافظة الجوف.
وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي، حاولت بعد تجهيز عدد كبير من أفرادها، حاولت الهجوم نحو مجمع المتون في جبهة مزوية، لكن قوات الجيش الوطني تصدت للهجوم. دون الاشارة الى وقوع ضحايا أو خسائر من الطرفين. المصادر أكدت، أن الجيش الوطني استطاع تدمير مخزن أسلحة تابع للحوثيين، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المخزن عقب استهدافه.
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