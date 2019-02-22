عشرات القتلى والأسرى في صفوف الحوثيين بمديرية مستبأ

اشتعلت المعارك في أطراف مديرية مستبأ بحجة بين الجيش اليمني من جهة وميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً من جهة أخرى، خلفت قتلى وجرحى بالعشرات بين صفوف الميليشيات، فيما تم أسر آخرين، وفقاً لمصادر ميدانية، أشارت إلى أن الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة باتجاه مديرية مستبأ لتخفيف الضغط عن مقاومة حجور بمديرية كشر.

وأكدت مصادر عسكرية لموقع الجيش اليمني أن معارك ضارية خاضها أبطال الجيش ضد ميليشيات الحوثي، في أطراف مديرية مستبأ شمال محافظة حجة، تكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة، وطبقاً للمصادر، أسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات قتلى وجرحى، وأسر عنصرين آخرين.