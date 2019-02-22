اشتعلت المعارك في أطراف مديرية مستبأ بحجة بين الجيش اليمني من جهة وميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً من جهة أخرى، خلفت قتلى وجرحى بالعشرات بين صفوف الميليشيات، فيما تم أسر آخرين، وفقاً لمصادر ميدانية، أشارت إلى أن الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة باتجاه مديرية مستبأ لتخفيف الضغط عن مقاومة حجور بمديرية كشر.
وأكدت مصادر عسكرية لموقع الجيش اليمني أن معارك ضارية خاضها أبطال الجيش ضد ميليشيات الحوثي، في أطراف مديرية مستبأ شمال محافظة حجة، تكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة، وطبقاً للمصادر، أسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات قتلى وجرحى، وأسر عنصرين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات القتلى والأسرى في صفوف الحوثيين بمديرية مستبأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.