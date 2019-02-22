وفقاً لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى.
ويعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن لمتابعي "تعز أونلاين"التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء من خلال المتابعة المستمرة للموقع.
واصلت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية اليوم الخميس، استقرارها النسبي بعد موجة ارتفاع شهدته خلال الايام السابقة.
وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الشراء:
الدولار الأمريكي بـ 555 ريالاً
الريال السعودي بـ 147 ريالاً
الدرهم الإماراتي بـ 149 ريالاً
أسعار البيع
الدولار الأمريكي 565 ريالاً
الريال السعودي بـ 149 ريالاً
الدرهم الإماراتي بـ151 ريالاً
كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني يستعيد عافيته بقوة "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.