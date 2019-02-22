شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة حجور تطلق النداء الأخير لأبناء القبائل.. وتضع المتواطئين في مأزق.. شاهد (نص البيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت مقاومة حجور مساء اليوم الخميس نداءً أخويًا إلى من تبقى من أبناء القبائل صامتًا عن إجرام الحوثيين بحق عدد من قرى المنطقة.

وطالب النداء الصادر عن قبيلة بني جبهان، على نسخة منه، إخوانهم من أبناء خميس اليزيدي والعبادلة بالوقوف إلى جانب قبيلتي بني جبهان وبني الجشيبي وكافة أحرار بني شهر ورجالها ومساندتهم لدحر العدوان الحوثي على القرى، وطرد المليشيات من المرتفعات.

حجور ــ كشر

الى كافة قبائل خميس اليزيدي الاكارم

الى كافة قبائل خميس العبادلة الاكارم

ندعوكم داعي الاخوة داعي الدم والشرف والمجورة داعي القبيلة والنخوة والوفاء في الوقوف الى جانب اخوانكم قبيلتي بني جبهان وبني الجشيبي ومن اليهم من احرار بني شهر ورجالها في مواجهة الصلف الحوثي والغرور المتعالي الذي اتخذ من قرى بني موسى والجوابرة متارس ومواقع لآلياته التي وضعها في جبل بن موسى وانطلق ليسيطر على جبل قرح لاستهداف منازلنا مما اضطرنا لدفاع عن اعراضنا وابناءنا وديارنا فاستبقناه وهاهو اليوم يمطرنا بسلاح الدولة الذي سيطر عليه واصبح يستخدمه بكل غرور واسفاف وتكبر علئ المواطنين الابرياء والعزل ندعوكم ان تبذلو جهدكم في نصرتنا بما تستطيعون ولان واجب النصرة الذي تعرفوه وارساه ديننا غاب عند بيت القاضي حيث قاد الهجوم ويقود المواجهه واطلق للحوثي العنان ومكنه من الجبال لاستهدافنا وصب حمم النار علينا ومكنه من ارضه وغدر بنا دون ادنى حق له علينا

ونحيطكم علما اننا لم نكن نرغب في اطلاق طلقه واحده الا ان الحوثي وكما هي عادته في استهداف المواطنين لم يحترم القبائل ولم يسناذنهم ولم يقبل ترجيهم من عدم الدخول الئ جبالهم وارضهم ولكنه ابى الا الغطرسه ونا كان منا الا الذود عن حياضنا

وعليه ندعوكم بالوقوف الى جانبنا كنضال شريف وواجب وطني وانساني واما نحن ومن وقف بجانبنا فسندافع بكل ما نستطيع ضد هذا الطغيان

عاشت ارضنا حرة ابيه

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى

وتقبلو خالص تقديرنا

محمدسالم جبهان