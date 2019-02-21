العوبثاني يدشن فعاليات برنامج المحاضرات التوعوية لطلاب جامعة حضرموت

دشن الدكتور سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس جامعة حضرموت لشئون الطلاب فعاليات برنامج المحاضرات التوعوية والتثقيفية لطلاب الجامعة بكلية البنات بمجمع كليات فوه التي نظمتها الادارة العامة للأنشطة الطلابية بالجامعة.

وفي حفل تدشين البرنامج أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب بأن البرنامج يشمل مجموعة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية المختلفة التي لها علاقة بقضايا المجتمع وتسهم في حل بعض المشكلات المجتمعية وتعريف الطلاب والطالبات بأهمية الوعي المجتمعي مشيراً إلى أن نيابة شئون الطلاب بالجامعة لديها عدد من البرامج التدريبية للطلاب لتأهيليهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ضمن الخطة الدراسية للجامعة .. داعياً الطلاب والطالبات إلى الاستفادة من هذه المحاضرات التوعوية والتثقيفية في حل مشكلاتهم المجتمعية شاكراً عمادة كلية البنات وكلية القانون على ترتيب وتنظيم تدشين فعاليات البرنامج .

من جانبها دعت الدكتورة فتحية محمد باحشوان عميد كلية البنات الطالبات إلى الاستفادة من المحاضرات التي يشملها البرنامج لما لها من أهمية في توعية وتثقيف الأسرة والمجتمع معرباً عن شكرها وتقديرها لنيابة شئون الطلاب بالجامعة على اختيارهم لكلية البنات لتدشين أولى المحاضرات لطالبات الكلية .

حيث كانت المحاضرة الأولى لطالبات كلية البنات بعنوان ( تأثير المخدرات والقات على الفرد والمجتمع ) قدمها كل من الدكتورة فتحية محمد باحشوان عميد كلية البنات والدكتور هشام علي الجابري رئيس قسم القانون العام بكلية القانون .

حضر تدشين البرنامج كل من، الدكتورة فائزة عبيدي عميد كلية القانون، وزكي أحمد باقويقو المدير العام لإدارة الأنشطة الطلابية، وسالم بن زقر رئيس قسم الأنشطة الثقافية، و مريم سليمان بامقنع مسئولة القطاع النسوي بجامعة حضرموت .