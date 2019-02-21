الارياني: الرئيس هادي تولى الرئاسة في فترة هي الأخطر في تاريخ اليمن

أكد وزير الاعلام في الحكومة الشرعية الأستاذ معمر الارياني أن الرئيس هادي لم يكن طامحاً لكرسي الرئاسة وإنما الواجب الوطني حتم عليه القبول بالمنصب,

وذكر الارياني في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أن الرئيس عبدربه منصور هادي تولى كرسي الرئاسة في فترة هي الأخطر من تاريخ اليمن استطاع بحكمته اخراج اليمن من شفير الاحتراب الاهلي في2011م.

وأضاف :"وقاد بحنكته دفة الحوار الوطني الذي شارك فيه كل اليمنيين ويقود باقتدار معركة اسقاط المخطط الإيراني لابتلاع اليمن ومواجهة أدواته متمثلة بالحوثيين,

وتابع:" تأتي ذكرى انتخاب فخامته في 21 فبراير 2012م لتذكرنا بفحوى الأزمة القائمة باعتبارها صراعا مفصليا بين الشرعية الدستورية المستمدة من ملايين الناخبين والمعبرة عن إرادة اليمنيين وبين مشروعية الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران والذي يريد التسلط على رقاب اليمنيين وحكمهم بقوة السلاح

واختتم تغريداته بقوله:" التحية والتقدير والإجلال في مثل هذا اليوم لفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي الذي انتخب رئيساً لليمن في مرحلة من اصعب المراحل التاريخية.

ويأتي اليوم 21 فبراير الذكرى السابعة لانتخاب الرئيس هادي بعد أن تسلم الرئاسة من سلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.